Житомирська команда відзначилася голом на першій хвилині поєдинку.
Богдан Кушніренко, ФК Полісся
01 серпня 2024, 20:20
Наразі проходить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому житомирське Полісся приймає словенську Олімпію.
Вже на першій хвилині команда Імада Ашура вийшла вперед, коли Богдан Кушніренко замкнув передачу Олександра Назаренка.
Для житомирської команди це був дебютний гол у єврокубкових турнірах. Також це перший гол 28-річного українця у єврокубках.
Матчі з Олімпією – дебют Полісся в Європі. У першому матчі Полісся поступилося Олімпії з рахунком 0:2.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Полісся — Олімпія.