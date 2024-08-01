Ліга конференцій

Житомирська команда відзначилася голом на першій хвилині поєдинку.

Наразі проходить матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому житомирське Полісся приймає словенську Олімпію.

Вже на першій хвилині команда Імада Ашура вийшла вперед, коли Богдан Кушніренко замкнув передачу Олександра Назаренка.

Для житомирської команди це був дебютний гол у єврокубкових турнірах. Також це перший гол 28-річного українця у єврокубках.

Матчі з Олімпією – дебют Полісся в Європі. У першому матчі Полісся поступилося Олімпії з рахунком 0:2.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Полісся — Олімпія.