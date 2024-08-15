Ліга конференцій

Команда Юрія Вернидуба ще зіграє як мінімум два єврокубкові матчі цього сезону.

Кривбас у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи поступився чеській Вікторії Пльзень (0:1) і вилетів у відбір Ліги конференцій.

Таким чином, команда Юрія Вернидуба зіграє у раунді плей-оф Ліги конференцій, де зустрінеться з іспанським Бетісом. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.

Переможець пари пройде в груповий етап Ліги конференцій, а той, хто програв, залишиться без єврокубкової осені.

Додамо, що зараз Бетіс грає матч стартового туру Ла Ліги проти Жирони. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.