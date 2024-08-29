Ліга конференцій

Для 23-річного українця це буде третій матч у сезоні.

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, в якому зіграють швейцарський Серветт та лондонський Челсі.

Тренерський штаб "синіх" на чолі з Енцо Марескою ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського вінгера Михайла Мудрика.

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Вейга — Дьюзбері-Голл, Енцо — Мудрик, Нкунку, Мадуеке — Гую.

Для 23-річного українця це буде третій матч цього сезону. До цього він відіграв 135 хвилин без результативних дій.

Нагадаємо, матч Серветт — Челсі розпочнеться о 21:30 за Києвом. У першому матчі "сині" здобули перемогу з рахунком 2:0.