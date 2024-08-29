Ліга конференцій

Лондонська команда пройшла у груповий етап єврокубкового турніру.

Лондонський Челсі у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій у гостях поступився швейцарському Серветту з рахунком 1:2.

Команда Енцо Марески відкрила рахунок на 14 хвилині зусиллями Крістофера Нкунку, який реалізував пенальті, зароблений українським вінгером Михайлом Мудриком.

Однак на 32 хвилині швейцарці зрівняли рахунок завдяки голу у виконанні Жеремі Гіємено. Потім на 72 хвилині Серветт вийшов наперед зусиллями Енцо Крівеллі.

Мудрик провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений на Коула Палмера.

Незважаючи на поразку, саме Челсі пройшов у груповий етап Ліги конференцій, оскільки у Лондоні "сині" здобули перемогу — 2:0.

Серветт — Челсі 2:1 (перший матч 0:2)

Голи: Гіємено, 32, Крівеллі, 72 — Нкунку, 14 (пен).

Серветт: Малль — Мазіку, Северен, Рульє, Цунемото — Кутеша (Фонмоос, 78), Дулін (Уаттара, 85), Ондуа, Конья — Антунеш (Крівеллі, 62) — Гіємено (Стеванович, 62).

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Вейга — Дьюзбері-Голл, Енцо (Кайседо, 63) — Мудрик (Палмер, 73), Нкунку, Мадуеке (Джордж, 62) — Гую (Джексон, 63).

Попередження: Северен, Крівеллі, Дулін — Бадьяшиль, Джексон, Вейга.