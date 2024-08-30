Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги конференцій, що відбувся 29 серпня 2024 року.

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій криворізький Кривбас поступився іспанському Бетісу (0:3).

Ударною для іспанської команди вийшла кінцівка першого тайму, коли за три хвилини у воротах українців побували одразу три м'ячі. Авторами голів стали Руїбаль та Абде, який оформив дубль.

Таким чином, Кривбас програв Бетісу дуель з рахунком 0:5 і вилетів із єврокубків.

Огляд матчу:

Бетіс — Кривбас 3:0 (перший матч – 2:0)

Голи: Руїбаль, 40, Абде, 41, 43



Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте (Перро, 46), Натан, Родрігес — Кардосо, Альтіміра — Родрі (Хуанмі, 68), Лосада, Абде (Форнальс, 59) — Руїбаль (Діао, 59).



Кривбас: Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко (Хомченовський, 71) — Д. Кузик (По, 46), Луньов (Соса, 59), Драмбаєв — Кожушко (Микитишин, 59).