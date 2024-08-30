Ліга конференцій

Дмитро Хомченовський поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса (0:3).

"Звичайно, команда розчарована, адже ми не пройшли до групового етапу. Хочеться всім подякувати: нашому клубу, вболівальникам за підтримку; нашим захисникам, ЗСУ — без них у нас би не було такої можливості. Команда билась до останнього.

Ця невдача буде стимулом для Кривбасу працювати ще більше, аби прогресувати в чемпіонаті України та здобувати нові перемоги. Дуже хочеться повернутися до цієї неймовірної єврокубкової атмосфери вже наступного року, та виступити краще, будемо робити все для цього. Для хлопців, які вперше грали на такому рівні — це великий досвід, вони відчули, що таке європейський футбол.

Не сказав би, що було важко через тиск вболівальників. Навпаки: ми цього хотіли та чекали. Неймовірно грати за такої аудиторії.

Кривбас пропустив три голи за чотири хвилини? Важко одразу відповісти, чому так сталося, треба розбиратись. Ми все проаналізуємо та в подальшому намагатимемось таких прикрих помилок більше не допускати.

За ці чотири матчі ми зрозуміли, як це грати проти команд європейського рівня. Ці матчі підуть нам тільки на користь", — наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.