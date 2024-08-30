Ліга конференцій

Наставник іспанської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Кривбасу (3:0).

"Найважливішим була кваліфікація в основний етап турніру. Ми зробили важливий крок у першому матчі, і це підтвердилося у другому матчі. Має бути хороший склад, щоб пройти якнайдалі. Перша мета – пройти основний етап.

Я радий за гравців, які показують хорошу індивідуальну гру. Я також радий за Родрі, Ікера, Альтиміру... Щоб чинити тиск, потрібно показувати такі ігри, як сьогодні. Команда має реагувати за всіма компетенціями.

Я вже висловив свою думку щодо трансферного ринку. З Вітором Роке для мене склад визначився. Будь-який відхід, який відбудеться — це дефіцит, тож треба його компенсувати. Подивимося хто піде, а хто прийде. Нині багато чуток, але половина новин неправда. У суботу ми обговоримо це спокійніше. Коли ринок закриється ми оцінимо склад, що залишився.

Відхід Фекіра, чемпіона світу... Подивимося, які гроші є, щоб замінити його. У нас має бути найкраща команда для всіх турнірів.

Я дуже радий, що провів 200 ігор у такому великому клубі, як Бетіс, тим більше з уболівальниками, які з любов'ю підтримують мене та команду. Ми хочемо, щоб клуб продовжував підніматися, наскільки це можливо, в рамках економічної реальності, яку не можна ігнорувати", — наводить слова Пеллегріні Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Кривбас.