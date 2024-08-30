Україна

Криворізька команда вилетіла із єврокубків.

Кривбас поступився Бетісу 0:3 у матчі-відповіді раунду плейоф Ліги конференцій. При цьому український клуб встановити унікальний антирекорд у єврокубках.

Бетіс став першою іспанською командою, яка забила три голи за три хвилини за всю історію європейських змагань. Між першим та третім голом пройшло 176 секунд. Відповідно, Кривбас став першим клубом, який пропустив від іспанської команди три голи за три хвилини у єврокубкових турнірах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Кривбас.