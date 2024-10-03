Український вінгер вийшов у стартовому складі "синіх".
Михайло Мудрик, Getty Images
03 жовтня 2024, 22:28
Наразі проходить поєдинок стартового туру основного етапу Ліги конференцій, у якому лондонський Челсі на своєму полі приймає бельгійський Гент.
У стартовому матчі "синіх" вийшов український вінгер Михайло Мудрик, який вже на 12 хвилині відзначився результативною передачею на Ренату Вейгу.
Для 23-річного українця це сьомий матч цього сезону і вже третій асист. При цьому він відіграв на полі 334 хвилини до цієї зустрічі.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Челсі – Гент.