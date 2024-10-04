Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 3 жовтня 2024 року.

Лондонський Челсі у матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій на своєму полі розібрався із бельгійським Гентом (4:2).

Рахунок у матчі було відкрито вже на 12 хвилині зусиллями Вейги, якому асистував український вінгер Михайло Мудрик, який вийшов у стартовому складі "синіх".

Потім на 46 хвилині Нету подвоїв перевагу Челсі, але через чотири хвилини Ватанабе відіграв один м'яч для бельгійців.

Проте команда Енцо Марески продовжувала тиснути на ворота суперника, що принесло ще два забиті м'ячі, авторами яких стали Нкунку та Дьюзбері-Голл. Однак останнє слово було за Гентом – на 90 хвилині результативним ударом відзначився Гандельман.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Гент у рамках 1 туру Ліги конференцій-2024/25:

Челсі — Гент 4:2

Голи: Ренату, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюзбері-Голл, 70 — Ватанабе, 50, Гандельман, 90

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ренату — Дьюзбері-Голл, Казадеї, Нету (Джордж, 80) — Феліш, Нкунку (Гую, 80), Мудрик.

Гент: Руф — Гамбор (Самуаз, 89), Ватанабе, Мітрович, Торунаріга — Іто, Делорж (Гандельман, 78) — Фадіга (Араужу, 64), Сюрдез (Кумс, 78), Браун — Гудьйонсен (Дін, 64).

Попередження: Дісасі — Браун.