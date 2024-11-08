Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 7 листопада 2024 року.

Челсі у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій на своєму полі знищив вірменський Ноа (8:0).

Команда Енцо Марески відкрила рахунок на 12 хвилині зусиллями Адарабіойо, а за хвилину Гую подвоїв перевагу "синіх". Потім на 18 хвилині голом відзначився Дісасі.

На 21 хвилині результативним ударом відзначився Феліш, який за 18 хвилин оформив дубль. У цей же момент із різницею в секунди своїм голом відзначився український вінгер Михайло Мудрик.

У другому таймі розгром продовжився, а Нкунку оформив дубль, забивши один із м'ячів з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Ноа у рамках 3 туру основного раунду Ліги конференцій-2024/25:

Челсі — Ноа 8:0

Голи: Адарабіойо, 12, Гую, 13, Дісасі, 18, Феліш, 21, 39, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен).

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Енцо (Казадеї, 46) — Джордж (Чуквуемека, 68), Нкунку (Рак-Сакай, 79), Феліш, Мудрик — Гую (Дьюзбері-Голл, 46).

Ноа: Чанчаревич — Мількович, Сілва, Мурадян, Амбарцумян (Аванесян, 61) — Етекі, Манвелян (Улад Омар, 46), Сангаре (Пінсон, 61) — Чінарі, Грегоріу (Аяс, 61), Феррейра.

Попередження: Сангаре, Чінарі.