Ліга конференцій

Український вінгер потихеньку починає набирати обертів у складі "синіх".

У матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій Челсі на своєму полі розгромив Ноа (8:0).

У цьому матчі черговим голом у складі "синіх" відзначився український вінгер Михайло Мудрик.

Для 23-річного українця цей гол став другим у нинішньому сезоні за п'яти гольових передач у 13 матчах у всіх турнірах.

Завдяки цьому Мудрик ділить лідерство у списку найкращих асистентів Ліги конференцій — три асисти, а також входить до топ-5 найкращих гравців турніру за системою гол+пас (2+3).

Після трьох турів Челсі лідирує у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши максимальні дев'ять очок – також дев'ять балів набрали ще п'ять команд.

Свій наступний матч Челсі проведе проти Арсеналу в АПЛ. Гра відбудеться 10 листопада о 18:30 за Києвом.