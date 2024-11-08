В рамках 3-го туру загального етапу Ліги конференцій лондонський Челсі на Стемфорд Бридж знищив вірменський Ноа (8:0).

Таким чином, "пенсіонери" здобули найбільшу перемогу в історії цього турніру. Зазначимо, що на 39-й хвилині зустрічі український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем.

Після трьох матчів загального етапу Ліги конференцій «Челсі» очолює турнірну таблицю, набравши 9 очок.

Раніше Енцо Мареска прокоментував перемогу над Ноа.