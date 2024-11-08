"Сині" анігілювали вірменську команду.
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08 листопада 2024, 11:20
В рамках 3-го туру загального етапу Ліги конференцій лондонський Челсі на Стемфорд Бридж знищив вірменський Ноа (8:0).
Таким чином, "пенсіонери" здобули найбільшу перемогу в історії цього турніру. Зазначимо, що на 39-й хвилині зустрічі український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився забитим м'ячем.
Після трьох матчів загального етапу Ліги конференцій «Челсі» очолює турнірну таблицю, набравши 9 очок.
Раніше Енцо Мареска прокоментував перемогу над Ноа.