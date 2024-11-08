Ліга конференцій

Тренер оцінив розгромну перемогу в ЛК.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Ноа (8:0) в матчі Ліги конференцій.

"Я по-справжньому вражений, тим більше, ми намагаємося змінювати склад від матчу до матчу. Працює добре. Ми маємо хороших футболістів, і ми хочемо, щоб вони отримували ігровий час. Деякі з них виходять у Лізі конференцій, деякі – в АПЛ, але кожен із них хоче грати у кожному матчі.

Ми рухаємося у правильному напрямку, і найважливіше продовжувати так само. Перед паузою у нас ще одна гра, а потім деякі футболісти зможуть відпочити.

Мені хотілося б випускати на поле всіх цих атакувальних футболістів, але потрібен оборонний баланс», – сказав Мареска.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ноа.