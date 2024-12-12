Ліга конференцій

"Сині" залишать Казахстан із черговими трьома очками.

Астана в рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 приймала Челсі на стадіоні Алмати Орталик.

Підсумковий рахунок на табло команди встановили ще в першому таймі. Спочатку Гую (дубль) та Вейга довели його до розгромного, але Томасов своїм голом скоротив відставання господарів поля. Очікувано, гості володіли ініціативою й у другій половині зустрічі, але збільшити свою перевагу їм не вдалося.

Нагадаємо, що лівий вінгер Михайло Мудрик із "синіми" на матч не полетів.

Астана — Челсі 1:3

Голи: Томасов, 45 — Гую, 14, 19, Вейга, 39

Астана: Сейсен — Бартолец, Кажуколовас, Марочкін, Вороговський — Аманович (Осей, 46), Калайца — Томасов (Гріпши, 88), Ебонг, Камара (Астанов, 90+1) — Джоффрі (Карімов, 72)

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Ачімпонг, Вейга — Рак-Сак'ї (Даєр, 86), Чуквуемека (Вейл, 67), Дьюзбері-Голл — Нету (Ампа, 46), Гую (Меука, 78), Джордж

Попередження: Аманович