Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 12 грудня 2024 року.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій лондонський Челсі вирушив до Казахстану, де зумів здобути впевнену перемогу над Астаною з рахунком 3:1.

Команда Енцо Марески забезпечила собі результат вже на початку першого тайму, коли Марк Гую оформив швидкий дубль у ворота казахстанського клубу.

Вже буквально перед перервою Ренату Вейга і Марін Томасов здійснили обмін голами, на чому й завершили цей матч у плані результативності.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астана — Челсі у рамках п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Астана — Челсі 1:3

Голи: Томасов, 45 — Гую, 14, 19, Вейга, 39

Астана: Сейсен — Бартолец, Кажуколовас, Марочкін, Вороговський — Аманович (Осей, 46), Калайца — Томасов (Гріпши, 88), Ебонг, Камара (Астанов, 90+1) — Джоффрі (Карімов, 72)

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Ачімпонг, Вейга — Рак-Сак'ї (Даєр, 86), Чуквуемека (Вейл, 67), Дьюзбері-Голл — Нету (Ампа, 46), Гую (Меука, 78), Джордж

Попередження: Аманович