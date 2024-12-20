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Кияни зіграють з італійцями, а "гірники" з німцями.

Сьогодні, 20 грудня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

До 22 команд, які визначились за підсумками етапу "Шлях Ліги чемпіонів", приєдналися десять переможців третього раунду "Шлях чемпіонів".

На цій стадії турніру візьмуть участь дві українські команди – київське Динамо та донецький Шахтар.

За підсумками жеребкування Динамо зіграє проти італійської Аталанти, а Шахтар зустрінеться із німецьким Гоффенгаймом.

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 11 та 12 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Динамо пройшло у плей-оф після перемог над словенським Марибором (1:1, 3:1) та косовським Корріку (5:0, 4:1). Шахтар після шести турів посів 14 місце у лізі із 36 команд.