Ліга конференцій

Втрати для "синіх".

В рамках півфіналу Ліги конференцій перший матч проведуть між собою лондонський Челсі та шведський Юргорден.

За інформацією журналіста Бена Якобса, "пенсіонерам" у Швеції не допоможуть відразу два гравці — це Крістофер Нкунку та Роберт Санчес. Французький нападник дістав невелике пошкодження на тренуванні, а іспанський воротар травмувався в матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги з Евертоном (1:0).

Обидва гравці залишилися в Лондоні для поглибленого обстеження.

Цього сезону Крістофер Нкунку відіграв за Челсі 42 матчі, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. В свою чергу Роберт Санчес, за той самий проміжок часу, провів у складі лондонців 30 матчів, пропустив 34 м'ячі та відіграв 8 разів "на нуль".

Раніше Енцо Мареска висловився про матч з Юргорденом.