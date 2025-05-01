Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють севільський Бетіс та італійська Фіорентина.

Севільський Бетіс та італійська Фіорентина зіграють перший матч півфіналу Ліги конференцій УЄФА на полі Беніто Вільямарін.

Мануель Пеллегріні, після розгрому Вальядоліда (5:1), залучив до стартового складу Вієйтеса в рамці воріт, тоді як Раїбаль та Перро гратимуть у обороні, а Карлосо розташується в центрі поля. Бакамбу та Абде Ез долучаться до атаки.

Рафаеле Пеллегріні, на тлі перемоги над Емполі (2:1), використав із перших хвилин Комуццо в трійці центральних захисників, тоді як Парізі та Фаджолі гратимуть у півзахисті.

Бетіс: Вієйтес — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Іско, Форнальс — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі.

Запасні: Адріан, Гонсалес, Бельєрін, Р. Родрігес, Альтіміра, Ло Чельсо, Сабалі, Менді, Х. Родрігес, Гарсія.



Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Парізі, Мандрагора, Катальді, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон — Бельтран.

Запасні: Терраччано, Мартінеллі, Дзаніоло, Кін, Морено, Кольпані, Річардсон, Адлі, Капріні, Фолоруншо.



Гра Бетіс — Фіорентина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.