Ліга конференцій

На нас чекає цікаве протистояння в ЛК.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні висловився напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій з італійською Фіорентиною (перша гра — 2:1). Цитує чилійського фахівця El Desmarque.

"Я бачу команду у відмінній формі. Ми будемо дуже раді закінчити протистояння на високому рівні. Ми впевнені, що зможемо зіграти тут чудову гру. Найголовніше, щоб ми вийшли на поле з переконанням виграти з першої хвилини.

Від самого початку команда була зацікавлена у Лізі конференцій, не залишаючи осторонь Ла Лігу. Це честь — боротися на обох фронтах: і за фінал, і не випускати з уваги вихід у Лігу чемпіонів через Ла Лігу. Вони схвильовані, але також знають, що те, що було зроблено в минулому, наразі нічого не значить.

Фіорентина - це дуже технічна команда з якісними гравцями. Нам потрібно зберігати концентрацію. Вони дуже креативні.

Ви завжди думаєте про те, як найкраще кинути виклик і мотивувати гравців. Кожна гра відрізняється. Вони всі важливі, найголовніше, щоб усі відчували, що ми можемо підтримувати наш поточний рівень. У нас є шанс вийти у фінал. Якщо ми думаємо, що того, що ми зробили у першому матчі, буде достатньо, ми помиляємося", — заявив Пеллегріні.

Раніше Раффаеле Палладіно висловився про майбутню гру з Бетісом.