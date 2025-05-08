Ліга конференцій

Бразилець хоче перемоги в Лізі Європи.

Вінгер іспанського Бетіса Антоні поділився своїм очікуванням від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій з італійською Фіорентиною (перша гра — 2:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже радий зіграти в півфіналі за Бетіс. Я готовий фізично і морально. Зараз я переживаю один із найкращих моментів у своїй кар'єрі. Завоювати титул у футболці Бетіса — це мрія, і я з нетерпінням чекаю можливості вписати своє ім'я в історію клубу.

В нас є невелика перевага після першого матчу, але звісно, що нічого ще не вирішено. Фіорентина — це хороша, організована команда з чудовим тренером. Нам не було легко тиждень тому, а у другому матчі буде ще важче. Втім я впевнений у команді. З таким колективом ми можемо досягти чогось великого", — заявив Антоні.

Цього сезону Антоні відіграв за Бетіс 20 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко спробує підписати Антоні.