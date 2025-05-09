Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 8 травня 2025 року.

Лондонський Челсі у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій на своєму полі мінімально обіграв шведський Юргорден (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли на 38 хвилині Кірнан Дьюзбері-Голл скористався передачею Тайріка Джорджа.

Таким чином Челсі впевнено виправдав очікування фаворита і вийшов у фінал турніру, де зіграє проти Бетіса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Юргорден в рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Челсі — Юргорден 1:0 (перший матч 4:1)

Гол: Дьюзбері-Голл, 38.

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Меука, 46) — Ачімпонг, Джеймс (Чалоба, 70) — Волш, Дьюзбері-Голл, Санчо (Антві, 70) — Джордж.

Юргорден: Рінне — Косугі, Тенхо, Уне (Даніельсон, 64), Берг — Фіннделл (Атлі, 86), Стенссон (Вученович, 81), Гулліксен (Сельфвен, 86) — Пріске, Хаарала (Алемаєху Мулугета, 64), Нгуен.

Попередження: Адарабіойо — Стенссон.