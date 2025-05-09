Ліга конференцій

Наставник "бетікос" поділився своїми думками після гри з Фіорентиною.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Фіорентини (2:2), який забезпечив "бетікос" місце у фіналі.

"Ми відчували велику відповідальність за те, щоб порадувати вболівальників Бетіса. У нас були шанси забити більше голів і в перерві ми говорили про те, як добре ми справляємося.

Додатковий час зробив матч ще більш захоплюючим, але я дуже задоволений тим, що зробила команда, зі складом, який бореться у двох турнірах. Клуб цього заслуговує, і вболівальники також.

Ми були незадоволені рахунком у першому матчі та хотіли приїхати сюди, щоб перемогти. Ми почали так з самого початку, і ми свого досягли. Ми були кращі за Фіорентину в обох матчах і заслужили великої похвали за вихід у фінал.

Ло Чельсо відчув дискомфорт, а Бартра отримав травму спини. Усі, хто виходив, добре відреагували. Давайте насолодимося цим моментом, а потім дуже спокійно проаналізуємо все інше", — наводить слова Пеллегріні AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фіорентіна — Бетіс.