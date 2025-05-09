Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками після виходу у фінал єврокубку.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій проти Юргордена (1:0).

"Я в захваті від професіоналізму, який ми продемонстрували у цьому матчі та у турнірі загалом. Ми намагалися працювати щодня, щоб вийти у фінал, і ось ми у фіналі. Наступний крок – спробувати виграти цей турнір. Ми можемо дати шанс цьому клубу та цим вболівальникам стати першими, хто виграє усі європейські турніри, і в рамках цього було важливо вийти у фінал.

Ліга конференцій – це відправна точка для формування переможного менталітету, а потім потрібно спробувати виграти більше титулів у майбутньому.

Ми маємо 20 днів, щоб підготуватися до фіналу. До цього на нас чекають ще три фінали у Прем'єр-лізі, і, сподіваюся, ми зможемо закінчити їх правильно.

Волш був щасливий, він сміявся, він не хвилювався. Я сказав йому, що треба грати так само, як він грає на тренуваннях з нами: отримувати задоволення. Було видно, що він був задоволений. Він той гравець, який ідеально підходить для моєї системи та того, як я хочу грати. Йому 16 років. Ви могли бачити, як він просив м'яч, як добре він поводиться з м'ячем. Завтра йому потрібно йти до школи, це важливо для нього, щоб продовжити вчитися, але він, безперечно, хороший гравець.

Ми закінчили з багатьма молодими гравцями у складі. Це фантастика для академії, для Челсі та вболівальників, бо майбутнє може мати важливе значення", — наводить слова Марески прес-служба клубу.

Нагадаємо, у фіналі турніру Челсі зіграє проти Бетіса, який дотис Фіорентину в додатковий час. Фінал відбудеться 28 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Юргорден.