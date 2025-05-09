Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 8 травня 2025 року.

Фіорентина у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій на своєму полі не змогла "обіграти" Бетіс (2:2) і втратила можливість втретє в історії вийти у фінал третього за значимістю єврокубка.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині зусиллями Антоні, але за чотири хвилини "фіалки" зрівняли цифри на табло завдяки голу у виконанні Робіна Госенса.

Потім на 42 хвилині Госенс ​​оформив дубль і приніс надію команді Рафаеле Палладіно. Однак у додатковий час "бетікос" забили вирішальний м'яч, автором якого став Абде Еззалзулі.

У фіналі турніру Бетіс зіграє проти Челсі. Фінал відбудеться 28 травня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фіорентина — Реал Бетіс в рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Фіорентина — Бетіс 2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Госенс, 34, 42 — Антоні, 30, Еззалзулі, 97.

Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Дзаніоло, 106), Комуццо, Раньєрі — Додо (Кольпані, 106), Мандрагора, Адлі (Річардсон, 46), Фаджолі (Фолоруншо, 88), Госенс (Парізі, 95) — Гудмундссон (Бельтран, 95) — Кін.

Бетіс: Вієйтес — Сабалі (Бельєрін, 87, П. Гарсія, 114), Бартра (Менді, 58), Натан, Р. Родрігес — Кардосо, Іско, Ло Чельсо (Еззалзулі, 58) — Антоні, Бакамбу (Альтіміра, 91), Форнальс (Руїбаль, 91).

Попередження: Додо, Річардсон, Пограчич, Кін, Фаджолі, Раньєрі, Фолоруншо — Форнальс, Натан, Руїбаль, Вієйтес.