Бразилець може залишитися в Іспанії.
Антоні, getty images
02 травня 2025, 20:16
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні, який на правах оренди виступає за іспанський Бетіс, може залишитися на Піренейському півострові.
За інформацією журналіста Маркоса Беніто, в послугах 25-річного бразильця зацікавлений мадридський Атлетіко.
Зазначається, що керівництво "матрацників" вже веде перемовини з Манчестер Юнайтед щодо викупу гравця у літнє трансферне вікно. "Червоні дияволи" не проти продажу Антоні, але хочуть отримати за нього не менше 40 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Після оренди в Бетіс Антоні відіграв 19 матчів, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Бетіс близький до збереження Антоні.