Іспанія

Бразилець може залишитися в Іспанії.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні, який на правах оренди виступає за іспанський Бетіс, може залишитися на Піренейському півострові.

За інформацією журналіста Маркоса Беніто, в послугах 25-річного бразильця зацікавлений мадридський Атлетіко.

Зазначається, що керівництво "матрацників" вже веде перемовини з Манчестер Юнайтед щодо викупу гравця у літнє трансферне вікно. "Червоні дияволи" не проти продажу Антоні, але хочуть отримати за нього не менше 40 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Після оренди в Бетіс Антоні відіграв 19 матчів, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Бетіс близький до збереження Антоні.