Ліга конференцій

Іспанці вийшли у фінал ЛК.

Півзахисник іспанського Бетіса Іско підбив підсумки протистояння з італійською Фіорентиною (2:1, 2:2) в півфіналі Ліги конференцій. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це була дуже важка гра, особливо тому, що ми не використали багато моментів. Нам довелося дуже важко проти сильного суперника, але в додатковий час ми забили гол, який вивів нас у фінал. Так що зараз мені залишається тільки радіти.

Ми хочемо перемогти у фіналі та здобути історичний титул для Бетіса. У нас є чесноти, які дозволяють нам мріяти. Також не слід забувати, що ми продовжуємо боротьбу за Лігу чемпіонів в Ла Лізі — це теж дуже важливо для нас. Загалом цей сезон є для нашої команди та вболівальників просто казковим", — заявив Іско.

У фіналі Ліги конференцій Бетіс зустрінеться з лондонським Челсі. Гра відбудеться 28-го травня, о 22:00 за київським часом.