Ліга конференцій

Football.ua разом із GGBET розповідають, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 Реал Бетіс протистоятиме Челсі.

Протистояння прийматиме Стадіон Вроцлав у Польщі. Відбудеться вирішальний матч у середу, 28 травня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

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Представників іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги розсудить бригада арбітрів на чолі з боснійцем Ірфаном Пельто.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Челсі в основний час — 1.84, успіх Реала Бетіс— 4.76, нічия — 3.62. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Тож на що ставити?

Реал Бетіс забив і пропустив у кожному з десяти останніх матчів у всіх турнірах, тож пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.38.

Дев'ять із 11-ти перемог Челсі в ході поточної кампанії турніру були з тоталом більше 1,5. Ймовірність повторення такого результату у фіналі оцінена коефіцієнтом 2.29.

Челсі забив однакову кількість голів (по 19) у кожному з таймів попередніх 13-ти матчів турніру, тому також пропонуємо поставити на варіант "Тайм із більшою кількістю голів Челсі: нічия". Він представлений показником 2.62.

Нагадаємо, що для Реала Бетіс це перший в історії єврокубковий фінал. Челсі у подібному вирішальному поєдинку братиме участь вшосте, маючи одну поразку та дві звитяги в Лізі чемпіонів і дві — у Лізі Європи.

Чинним і третім переможцем Ліги конференцій є Олімпіакос, який у минулорічному фіналі на Ая Софія Стедіум в Афінах, Греція, впорався з Фіорентиною в ході додаткового часу (1:0).

Слідкуйте за протистоянням Реал Бетіс — Челсі на Football.ua.

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