Ліга конференцій

Керманич Челсі висловився напередодні фіналу Ліги конференцій.

У фіналі Ліги конференцій УЄФА-2024/25 зійдуться іспанський Бетіс та англійський Челсі — зустріч, що відбудеться 28 травня у Вроцлаві, може стати історичною для кожного з цьогорічних фіналістів третього за престижем єврокубка.

Головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска поділився очікуваннями від майбутнього вирішального протистояння.

"Настрій хороший. Але ми розуміємо, що фінал — це зовсім інше: це лише один матч, і може статися що завгодно. Я неодноразово говорив протягом сезону, що для мене це вже хороший сезон, і він може стати дуже хорошим, якщо ми фінішуємо в топ-4 або топ-5. Першу мету ми досягли в неділю. І зараз маємо шанс досягти другої.

Мені приємно бачити, як гравці реагують на критику. Це правильна реакція. Ми — наймолодша команда в історії Прем’єр-ліги, але водночас — зрілі чоловіки. Ми достатньо зрілі, щоб змагатися.

Цей турнір важливий, тому що саме в ньому ми беремо участь. Якщо ми зможемо його виграти — це буде чудово, бо так ми продовжимо будувати переможну ментальність. А її не створиш без перемог. Завтра ми знову маємо показати жагу до перемоги.

Останні 48 годин ми повторюємо одне: “Ми вже зробили щось важливе, але якщо хочемо підтвердити, що стаємо великим клубом, маємо продемонструвати бажання виграти цей матч”. Це інша гра, це фінал, і ми хочемо його виграти.

Щодня треба щось доводити — у цьому немає сумнівів. Ми можемо виграти титул; ми провели багато матчів у цьому турнірі цього сезону — залишився лише один. Кожна гра — це шанс довести, що ми стали кращими та що прагнемо титулів.

Це важливо для всіх. Ви бачили, наскільки щасливими були власники клубу днями. Сподіваюся, завтра ми подаруємо ще один трофей і їм, і нашим уболівальникам", — цитує слова Марески офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Бетіс — Челсі відбудеться у середу, 28 травня, о 22:00 за київським часом.