Ліга конференцій

Серед кращих чотири представники переможця турніру.

УЄФА у своїх соціальних мережах представив символічну збірну минулого розіграшу Ліги конференцій, у фіналі якої Челсі обіграв Бетіс (4:1).

До кращих увійшли чотири представники "синіх" та три гравці "бетікос".

Збірна сезону Ліги конференцій-2024/25:

Воротар: Філіп Йоргенсен (Челсі).

Захисники: Робін Гозенс (Фіорентина), Натан Бернардо (Бетіс), Тосін Адарабіойо (Челсі), Юссуф Сабалі (Бетіс).

Півзахисники: Енцо Фернандес (Челсі), Іско (Бетіс), Свит Сешлар (Целє).

Нападники: Токмак Нгуен (Юргорден), Афіміку Пулулу (Ягеллонія), Коул Палмер (Челсі).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Бетіса Іско.