Серед кращих чотири представники переможця турніру.
Коул Палмер, Getty Images
29 травня 2025, 19:38
УЄФА у своїх соціальних мережах представив символічну збірну минулого розіграшу Ліги конференцій, у фіналі якої Челсі обіграв Бетіс (4:1).
До кращих увійшли чотири представники "синіх" та три гравці "бетікос".
Збірна сезону Ліги конференцій-2024/25:
Воротар: Філіп Йоргенсен (Челсі).
Захисники: Робін Гозенс (Фіорентина), Натан Бернардо (Бетіс), Тосін Адарабіойо (Челсі), Юссуф Сабалі (Бетіс).
Півзахисники: Енцо Фернандес (Челсі), Іско (Бетіс), Свит Сешлар (Целє).
Нападники: Токмак Нгуен (Юргорден), Афіміку Пулулу (Ягеллонія), Коул Палмер (Челсі).
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Бетіса Іско.