Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 та 14 серпня.
Гравці Олександрії, ФК Олександрія
21 липня 2025, 15:27
Сьогодні, 21 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому можуть взяти участь донецький Шахтар, Олександрія та житомирське Полісся.
Якщо донецький Шахтар не зможе пройти турецький Бешикташ у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то команда Арди Турана зіграє проти переможця пари Сент-Патрікс — Нимме Калью.
Якщо Олександрія пройде сербський Партизан у другому раунді відбору Ліги конференцій, то зіграє проти переможенного у парі Мідтьюлланн — Гіберніан.
Якщо Полісся пройде андоррську Санту-Колому у другому раунді відбору Ліги конференцій, то зіграє проти переможця пари Пакш — Марибор.
Результати жеребкування третьего раунду кваліфікації Ліги конференцій:
Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 та 14 серпня.
Раніше став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.