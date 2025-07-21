Ліга конференцій

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 та 14 серпня.

Сьогодні, 21 червня, у Швейцарії пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому можуть взяти участь донецький Шахтар, Олександрія та житомирське Полісся.

Якщо донецький Шахтар не зможе пройти турецький Бешикташ у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, то команда Арди Турана зіграє проти переможця пари Сент-Патрікс — Нимме Калью.

Якщо Олександрія пройде сербський Партизан у другому раунді відбору Ліги конференцій, то зіграє проти переможенного у парі Мідтьюлланн — Гіберніан.

Якщо Полісся пройде андоррську Санту-Колому у другому раунді відбору Ліги конференцій, то зіграє проти переможця пари Пакш — Марибор.

Результати жеребкування третьего раунду кваліфікації Ліги конференцій:

Поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 7 та 14 серпня.

Раніше став відомий можливий суперник Динамо Київ у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.