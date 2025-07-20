Ліга конференцій

Матчі відбудуться у четвер, 24 липня.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив бригади арбітрів, які обслуговуватимуть матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матч між Олександрією та сербським Партизаном довірили естонцю Йоонасу Яановіцу, якому допомагатимуть Арон Хярсінг та Вейко Митснік. Резервним рефері призначено Крісто Кюлльястінена.

До цього 34-річний естонець лише раз зустрічався з українськими клубами – це був матч Юнацької ліги УЄФА між ПСВ та Шахтарем (1:1) у 2024 році.

Матч Полісся – Санта-Колома обслуговуватиме данська бригада рефері на чолі з Якобом Карлсеном. Його помічниками будуть Денніс Расмуссен та Мартін Маркус, а роль четвертого арбітра отримав Міккель Реддер.

Досі 28-річний данець з українськими клубами не зустрічався.

Нагадаємо, перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться у четвер, 24 липня.