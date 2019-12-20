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Главный тренер национальный команды уверен, что когда-то его место займет Зидан.

Дидье Дешам поведал о том, кого видит своим сменщиком в сборной Франции.

"Следующим тренером может стать Зидан. Рано или поздно он возглавит сборную Франции. Мой контракт до 2022? Когда ты тренер, нет никаких возрастных ограничений. Результаты — это главное.

Бензема? Это больше не проблема для меня", — приводит слова Дешама Marca.

Напомним, что Дидье Дешам лишь недавно продлил контракт со сборной Франции, которая на Евро-2020 попала в группу с Германией и Португалией.

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