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Бывший тренер Динамо перебрался во вторую по силе лигу России.

Александр Хацкевич стал главным тренером российского Ротора, сообщил официальный сайт клуба.

Сроки соглашения остались в тайне. Бывший тренер Динамо присоединится к новой команде 12 января на первом сборе в Турции.

Отметим, что в тренерский штаб также вошел Максим Шацких. Ротор после 25 туров возглавляет турнирную таблицу ФНЛ - второго по силе дивизиона.

Александр Хацкевич после увольнения из Динамо поведал, что у него было два замечательных предложения летом.

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