Другое

Нападающий Барселоны показал навыки голкипера.

Луис Суарес принял участие в прощальном поединке Диего Форлана и сыграл на позиции голкипера, показав неплохие вратарские навыки.

Поединок завершился со счетом 6:6, а участие в нем также приняли Хуан Роман Рикельме, Хавьер Дзанетти и Хуан Себастьян Верон.

Напомним, что Диего Форлан уже начал тренерскую карьеру, возглавив уругвайский Пеньяроль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.