Нападающий Барселоны показал навыки голкипера.
ЛУИС СУАРЕС, ФОТО GETTY IMAGES
29 декабря 2019, 12:52
Луис Суарес принял участие в прощальном поединке Диего Форлана и сыграл на позиции голкипера, показав неплохие вратарские навыки.
Поединок завершился со счетом 6:6, а участие в нем также приняли Хуан Роман Рикельме, Хавьер Дзанетти и Хуан Себастьян Верон.
Напомним, что Диего Форлан уже начал тренерскую карьеру, возглавив уругвайский Пеньяроль.
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