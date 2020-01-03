Другое

Украинский хавбек высказался о переезде в чемпионат Венгрии.

Артем Фаворов покинул черниговскую Десну и присоединился к Академии Пушкаша, которая выступает в первенстве Венгрии. Украинский полузащитник поделился эмоциями после своего перехода.

"Я слышал об интересе Академии Пушкаша несколько месяцев назад, поэтому я знаком с командой и футболом, в который она играет. Я также знаю, что это молодой, но серьезный и авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским штабом, поэтому я очень рад заключить соглашение".

"Когда я впервые сюда приехал, я увидел красивый стадион был, великолепные тренировочные поля. Все сделано на том уровне, чтобы игроки могли развиваться, ведь это важно для каждого футболиста".

"Переход в Академию Пушкаша — серьезный шаг в моей карьере, новый этап в моей жизни. Конечно, я только перешел в этот клуб, но я уже могу пообещать, что сделаю все возможное, чтобы команда заняла более высокое место в чемпионате".

"Я бы не стал говорить о своих сильных сторонах. Это работа тренеров, а моя задача — выйти на поле и показать все то, что я умею", — приводит слова Фаворова официальный сайт венгерского клуба.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Фаворов провел 16 поединков, в которых он отличился одним голом. 25-летний футболист выступал за Десну с января 2018 года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.