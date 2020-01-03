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Клуб планирует обменять украинца на Адама Дьюрчо.

Полузащитник Иван Петряк может покинуть Фехервар следующим летом, информирует NB1.

Фехервар заинтересован в подписании Адама Дьюрчо из Академии Пушкаша и готов обменять его на украинского вингера. Ожидается, что стороны не будут пытаться осуществить эту сделку до лета.

Петряк перешел в Фехервар прошлым летом из Шахтера за 1,6 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 22 поединка в футболке "види", отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Фехервар может подписать защитника Динамо Тамаша Кадара.

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