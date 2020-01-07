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Клуб из МЛС хочет подписать хорватского хавбека.

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич попал в сферу интересов Ди Си Юнайтед, информирует издание The Athletic.

Клуб из МЛС заинтересован в подписании хорватского хавбека и уже провел с ним переговоры, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. Руководство "черно-красных" рассматривает 34-летнего игрока в качестве замены для недавно покинувшего клуб Уэйна Руни.

Действующий контракт Модрича с Реалом истекает в июне этого года.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру в Реале.

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