Клуб из МЛС хочет подписать хорватского хавбека.
Лука Модрич, Getty Images
07 января 2020, 10:53
Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич попал в сферу интересов Ди Си Юнайтед, информирует издание The Athletic.
Клуб из МЛС заинтересован в подписании хорватского хавбека и уже провел с ним переговоры, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. Руководство "черно-красных" рассматривает 34-летнего игрока в качестве замены для недавно покинувшего клуб Уэйна Руни.
Действующий контракт Модрича с Реалом истекает в июне этого года.
В текущем сезоне полузащитник провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Модрич может завершить карьеру в Реале.
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