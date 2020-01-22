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Предлагаем вашему вниманию список футболистов, которые провалились в новых клубах.

В январе клубы обычно проводят переоценку первой части и сезона и решают, нужно ли им усиливаться новыми игроками. Минувшим летом клубы совершили большое количество громких трансферов, одним из которых стал переход Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед из Лестера. Самый дорогой защитник в мире закрепился на новом месте и стал лидером обороны команды, но были также переходы, которые остались незамеченными или успели позабыться. Предлагаем вашему вниманию список игроков, которые не смогли проявить себя в новых клубах после летних трансферов.

Равел Моррисон

Откуда: Эстерсунд

Куда: Шеффилд Юнайтед (свободный агент)

Сэр Алекс Фергюссон крайне высоко оценивал Равела Моррисона, когда он проходил по ступеням академии Манчестер Юнайтед. Однако внешние причины не позволили ему пробиться в первую команду МЮ, и в итоге он перешел в Вест Хэм, а после у него была череда аренд, которая завершилась трансфером в Лацио. Когда казалось, что он уже осел в шведском Эстерсунде, манкунианский полузащитник присоединился к Шеффилд Юнайтед. Однако в симпатичной команде Криса Уалдера он появляется довольно редко. На данный момент 26-летний игрок провел четыре поединка в футболке "клинков" и всего 12 минут отыграл в рамках АПЛ в матче с Лестером.

Патрик Робертс

Откуда: Манчестер Сити

Куда: Норвич Сити (аренда)

С тех пор как Манчестер Сити заявил о себе как об одном из грандов английского футбола, многие говорят об их программе развития молодежи. Пеп Гвардиола, который кое-что знает о том, как нужно подпускать молодежь в команду, теперь предоставляет достаточно игрового времени таким игрокам, как Фил Фоден. Однако о Патрике Робертсе, бывшем воспитаннике Фулхэме, который подавал большие надежды, уже успели позабыть. Он провел достаточно успешный период в аренде в Селтике, а после переходил из одного клуба в другой в надежде выйти на новый уровень. Прошлым летом Робертс перешел на правах аренды в Норвич, но провел лишь четыре матча в составе "канареек". В январе же футболист, родившийся в Лондоне, присоединился к Мидлсбро до конца сезона.

Оливер Берк

Откуда: Вест Бромвич

Куда: Алавес (аренда)

Еще один молодой футболист, которому пророчили большое будущее. Оливер Берк, который прошел академию Ноттингем Форест, привлек к себе внимание в августе 2016-го, когда присоединился к Лейпцигу, который уже тогда славился способностью развивать талантливых молодых игроков. Его период в Германии получился неудачным. Проведя всего 26 поединков, он вернулся в Англию, где присоединился к ВБА. Но и этот переход не стал успешным для шотландского хавбека. После аренды в Селтике прошлым летом Берк присоединился к Алавесу. В испанском клубе 22-летний игрок выходит преимущественно на замену, а в 16 матчах в составе "лис" пока отличился лишь одним ассистом.

Баба Рахман

Откуда: Челси

Куда: Мальорка (аренда)

О защитнике Баба Рахмане уже успели позабыть на Стэмфорд Бридж. В сезоне-2015/16 многим казалось, что ганский левый защитник может стать основным игроком Челси. До этого он успел показать впечатляющий уровень в Аугсбурге, но тот сезон так и остался для него единственным полноценным в составе лондонского клуба. Он вернулся в Германию, где поиграл в составе Шальке, а также провел период в Реймсе, а минувшим летом присоединился к Мальорке, но и там испытывает трудности с попаданием в состав.

Яссин Фекир

Откуда: Лион

Куда: Бетис (свободный агент)

Набиль Фекир в 2018 году был буквально в шаге от перехода в Ливерпуль, а его переход в Бетис прошлым летом у многих вызвал удивление. Но он был не единственным игроком с фамилией Фекир, который тогда присоединился к "вердибланкос". Его младший брат Яссин также решил покинуть клуб с юга Франции. Но в отличии от своего более именитого родственника, он в данный момент пытается проявить себя во второй команде.

Данни Дринкуотер

Откуда: Челси

Куда: Бернли (аренда)

Последние несколько сезонов выдались непростыми для Дринкуотера, в отличие от его партнера по чемпионской команде Лестера в 2016 году. Он не покинул "лис" сразу, как это сделал француз, а когда все же последовал за ним в Челси, то не смог проявить себя должным образом. Бернли договорился о полугодичной аренде бывшего воспитанника Манчестер Юнайтед, но в команде Шона Дайча он также довольно редко выходил на поле и провел всего два матча. В начале этого месяца Дринкуотер на несколько дней вернулся в Челси, но договорился о переходе на правах аренды в Астон Вилу. Вряд ли кто-то запомнит его период на Терф Мур.

Рони Лопеш

Откуда: Монако

Куда: Севилья (25 млн евро)

Рони Лопеш так и не сумел закрепиться в Манчестер Сити, проведя всего пять матчей. А вот его период во Франции был впечатляющим. Атакующий полузащитник, в активе которого имеется несколько матчей за сборную Португалии, забил 33 гола в 154 матчах за Монако и Лилль, чем и привлек внимание нескольких клубов. Севилья, чей спортивный директор Мончи привык покупать игроков из Лиги 1, приобрела Рони Лопеша, но теперь довольно редко выпускает его на поле.

Мартин Шкртел

Откуда: Фенербахче

Куда: Аталанта (свободный агент)

Переход Мартина Шкртела из Фенербахче в Аталанту действительно очень легко было пропустить. Словацкий центрбек после ухода из Ливерпуля в 2016 году довольно скромно выступал в Фенербахче, а 9 августа решил перейти в Аталанту, однако менее чем через месяц он вернулся в Турцию, где присоединился к Истанбул Башакшехиру.

Рашид Геззаль

Откуда: Лестер Сити

Куда: Фиорентина (аренда)

Серьезная конкуренция на флангах атаки у Лестера вынудила Рашида Геззаля заняться поисками нового клуба в конце прошлого сезона. В сезоне-2018/19 алжирский полузащитник отыграл 23 поединка, а прошлым летом перешел в Фиорентину на правах годичной аренды, которая также содержит опцию продления. Однако на данный момент хавбек вышел в старте лишь в двух матчах в составе "фиалок" из 16 возможных.

Анте Ребич

Откуда: Айнтрахт Франкфурт

Куда: Милан (аренда)

Ребич был одним из звездных игроков Анйтрахта, которые впечатлили своими выступлениями в прошлом сезоне. Однако продолжить успешную игру в Милане хорватскому форварду не удалось. Вряд ли смена главного тренера посреди сезона могла помочь 26-летнему игроку адаптироваться в Италии. На данный момент он провел 8 поединков в футболке "россонери", не отличившись результативными действиями.

Дейли Синкгравен

Откуда: Аякс

Куда: Байер (5 млн евро)

Сингравен не хотел засиживаться в Аяксе и решил перейти в Байер, где он воссоединился с главным тренером Петером Босом и под его руководством планировал выйти на новый уровень. Однако оказалось все наоборот. Многофункциональный футболист на данный момент принял участие в четырех матчах и лишь в одном из них отыграл все 90 минут.

Тимоти Веа

Откуда: ПСЖ

Куда: Лилль (10 млн евро)

Непросто быть сыном футбольной легенды. Некоторым удалось выйти из их тени, и Тимоти Веа, сын обладателя Золотого мяча-1995 Джорджа, казалось, был на пути к этому. Лилль выглядел для него идеальным местом после ухода из ПСЖ, где у него было немного игрового времени, но неприятная мышечная травма позволила ему пока провести лишь два матча.

Squawka, перевод: Сергей Сакара

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