Другое

Ради того, чтобы Криштиану Роналду попал в сборную года по "версии болельщиков", УЕФА изменил "тактическую расстановку".

По итогам голосования болельщиков, организованного на сайте УЕФА для определения сборной 2019 года, Криштиану Роналду занял лишь четвертое место в номинации "форварды" после Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Садио Мане, но это не помешало включить лидера сборной Португалии и Ювентуса в итоговую команду — сообщает Daily Mail.

Для того, чтобы Роналду стал лауреатом, УЕФА сменил изначально запланированную популярную тактическую расстановку 4-3-3 на "раритетную" 4-2-4. Жертвой такой изобретательности стал полузащитник Челси и сборной Франции Нголо Канте, уступивший в номинации "полузащитники" Кевину Де Брюйне и Френки де Йонгу.

Среди вратарей и защитников ничего переделывать не пришлось: по мнению болельщиков, лучшим голкипером стал Алиссон Бекер, а четверку в обороне составили Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон и Матейс де Лигт.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.