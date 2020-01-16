Италия

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал победу Ювентуса в 1/8 финала Кубка Италии над Удинезе.

После победы над Удинезе в 1/8 финала Кубка Италии Маурицио Сарри завил, что доволен своей командой и заверил, что Ювентус сделает все возможное, чтобы Криштиану Роналду выиграл шестой Золотой мяч b cравнялся с Лионелем Месси.

"Вы постоянно говорите о "сарризме" и о том, когда же Ювентус станет командой Сарри, – сказал тренер "бьянконери" на послематчевой пресс-конференции. – Но моей целью является не это. Ювентус — это команда Роналду, Дибалы, Игуаина и других замечательных футболистов. Я лишь стараюсь помочь им раскрыться в полной мере, чтобы они могли играть так, как они это продемонстрировали, чтобы забивали такие же красивые мячи, как тот, что организовали Дибала, Игуаин и Дуглас Коста".

"Нам пришлось обойтись без Криштиану, у которого синусит, но команда доказала, что не зависит только от Роналду, а сама может помочь ему в завоевании новых персональных титулов. Я считаю несправедливым, что кто-то где-то получил больше Золотых мячей, чем он, и Ювентус поможет исправить эту несправедливость".

В 1/4 финала Кубка Италии Ювентус встретится с победителем пары Парма — Рома, который определится в четверг, 16 января. Остальные четвертьфинальные пары составили Наполи и Лацио, Милан и Торино, Интер и Фиорентина.

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