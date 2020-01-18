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Бельгийский клуб согласовал трансфер ивуарийца.

Полузащитник Селтика Эбуэ Куасси может в ближайшее время стать игроком Генка, сообщает издание Het Laatste Nieuws.

"Шахтеры" согласовали трансфер ивуарийского хавбека, и в ближайшее время он прибудет в расположение клуба для подписания контракта и прохождения медосмотра. Ожидается, что опорник присоединится к бельгийскому клубу на правах аренды с опцией выкупа.

Куасси перешел в Селтик в январе 2017-го из Краснодара. В текущем сезоне 22-летний игрок не провел ни одного поединка в футболке "зелено-белых".

Ранее сообщалось, что Селтик нашел конкурента Шведу в Польше.

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