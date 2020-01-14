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Форвард молодежной сборной Польши продолжит карьеру в шотландской Премьер-лиге.

Селтик подписал контракт до 30 июня 2024 года с польским нападающим Патриком Клималой — сообщил официальный сайт "кельтов".

21-летний поляк может действовать как на острие атаки, так и на правом фланге, то есть его можно рассматривать как конкурента Марьяна Шведа, на которого тренер Селтика Нил Леннон рассчитывает в весенней части сезона.

Воспитанник варшавской Легии ранее выступал за Лехию (7 матчей, 1 гол), Вигры (28, 13) и Ягеллонию (48, 11).

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