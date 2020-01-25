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Аргентинский полузащитник подписал предварительный контракт с командой из Саудовской Аравии.

Эвер Банега с нового сезона станет игроком Аль-Шабаба, сообщает официальный twitter саудовского клуба. Контракт с опытным футболистом начнет действовать с лета 2020 года.

Соглашение с 31-летним аргентинцем будет рассчитано на три года. Остаток текущей кампании Эвер Банега доиграет за испанскую Севилью. Сам полузащитник ранее заявлял, что не планирует покидать испанский клуб по окончанию текущего сезона.

На данный момент в чемпионате Саудовской Аравии Аль-Шабаб занимает девятое место среди 16 команд, имея в активе 22 очка. Отрыв до третьего места составляет семь пунктов.