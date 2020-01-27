Украинский полузащитник Фехервара Иван Петряк не поможет своей команде в ближайших матчах.
Иван Петряк (справа), фото ФК Фехервар
27 января 2020, 17:15
В поединке 17-го тура чемпионата Венгрии против Гонведа получил травму полузащитник Фехервара Иван Петряк — сообщает ulloi129.hu.
Иван покинул поле на 59-й минуте матча, завершившегося нулевой ничьей. На восстановление украинцу понадобится не менее четырех недель.
В нынешнем сезоне Петряк сыграл 21 матч во всех турнирах за Фехервар (1 гол).
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