Бывший игрок донецкого Шахтера минимально опередил в голосовании Саргиса Адамяна.
Генрих Мхитарян, Twitter
29 января 2020, 20:53
Полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян стал лучшим игроком Армении в 2019 году, сообщает Armradio. Эта награда стала для 31-летнего хавбека девятой в карьере.
Голосование проводилось между главными тренерами и капитанами команд армянского первенства, по итогам которого Мхитарян набрал 109 баллов и опередил нападающего Хоффенхайма Саргиса Адамяна (104) и полузащитника Астаны Тиграна Барсегяна (61).
Экс-игрок Шахтера отреагировал на эту новость и поблагодарил за вручение награды.
"Для меня всегда большая честь стать игроком года моей страны уже в девятый раз", — написал Мхитарян в своем Twitter.
Напомним, Генрих Мхитарян прошлым летом перешел из Арсенала в Рому на правах аренды. В текущем сезоне он провел всего девять матчей в Серии А, поскольку часто получал травмы.
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