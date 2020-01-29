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Бывший игрок донецкого Шахтера минимально опередил в голосовании Саргиса Адамяна.

Полузащитник итальянской Ромы Генрих Мхитарян стал лучшим игроком Армении в 2019 году, сообщает Armradio. Эта награда стала для 31-летнего хавбека девятой в карьере.

Голосование проводилось между главными тренерами и капитанами команд армянского первенства, по итогам которого Мхитарян набрал 109 баллов и опередил нападающего Хоффенхайма Саргиса Адамяна (104) и полузащитника Астаны Тиграна Барсегяна (61).

Экс-игрок Шахтера отреагировал на эту новость и поблагодарил за вручение награды.

"Для меня всегда большая честь стать игроком года моей страны уже в девятый раз", — написал Мхитарян в своем Twitter.

Напомним, Генрих Мхитарян прошлым летом перешел из Арсенала в Рому на правах аренды. В текущем сезоне он провел всего девять матчей в Серии А, поскольку часто получал травмы.

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