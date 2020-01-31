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Футболист подписал контракт на 2,5 года.

Швейцарец македонского происхождения Блерим Дземаили стали игроком китайского Шеньчжэня. Об этом информирует официальный сайт Болоньи.

Игрок заключил соглашение с новым клубом до лета 2021 года.

В новом клубе главным тренером центрального полузащитника станет известный итальянский специалист Роберто Донадони.

В нынешней кампании 33-летний игрок провел 14 матчей за "красно-синих", по 1 разу отметившись голом и ассистом.

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