Футболист подписал контракт на 2,5 года.
Блерим Дземаили, photo Bologna FC
31 января 2020, 15:49
Швейцарец македонского происхождения Блерим Дземаили стали игроком китайского Шеньчжэня. Об этом информирует официальный сайт Болоньи.
Игрок заключил соглашение с новым клубом до лета 2021 года.
В новом клубе главным тренером центрального полузащитника станет известный итальянский специалист Роберто Донадони.
В нынешней кампании 33-летний игрок провел 14 матчей за "красно-синих", по 1 разу отметившись голом и ассистом.
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