Другое

Экс-вингер Базеля Ноа Окафор перебрался в австрийскую Бундеслигу.

РБ Зальцбург приобрел у Базеля вингера Ноа Окафора — сообщил официальный Твиттер "быков".

Контракт 19-летнего швейцарца рассчитан до июня 2024 года, стоимость трансфера — 11,2 миллиона евро.

Всю свою профессиональную карьеру игрок национальной сборной Швейцарии (1 матч) провел в Базеле (22 матча, 3 гола).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.