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Клуб из Австрии проявляет интерес к вингеру Базеля Ноа Окафору.

Зальцбург может усилиться звездой Базеля Ноа Окафором, сообщает издание Salzburger Nachrichten. Атакующий полузащитник будет призван заменить ушедших из австрийского клуба Эрлинга Холанда и Такуми Минамино.

Ноа Окафор отлично зарекомендовал себя игрой за Базель. Он является самым быстрым футболистом швейцарской лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года, но боссы Базеля не прочь заработать на продаже полузащитника. Ведь некогда грозная команда из страны сыра и шоколада сейчас переживает не лучшие финансовые времена.

Трансферная стоимость 19-летнего вингера может достичь порядка восьми миллионов евро. Молодой швейцарец успел провести в текущем сезоне 21 матч, отметившись тремя голами.

Напомним, Зальцбург в зимнее межсезонье покинули сразу двое ведущих игроков атаки – Холанд перебрался в Боруссию из Дортмунда, а японец Минамино в Ливерпуль.