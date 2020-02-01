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Парагваец присоединится к новому клубу в Мексике.

Полузащитник Пумас Хуан Итурбе станет игроком Пачуки, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В завершившееся трансферное окно Итурбе был близок к переходу в Дженоа. Парагвайский вингер согласовал условия аренды с "грифонами" и прилетел в Италию для подписания контракта, но в последний момент сделка сорвалась.

Теперь же 26-летний игрок присоединится к Пачуке, с которой успел заключить контракт в Милане.

Итурбе защищал цвета Пумас с 2018 года, перейдя из Тихуаны. В текущем сезоне полузащитник провел 20 поединков, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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